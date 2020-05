Monniken verkopen vanaf donderdag opnieuw Westvleteren

Er zullen in totaal 6.000 kratten worden aangeboden. Volgens de Regel van Sint-Benedictus moeten Trappisten in hun eigen levensonderhoud voorzien door middel van handenarbeid. De bierverkoop is de enige bron van inkomsten voor de cisterciënzermonniken van de Sint-Sixtusabdij.

Drie kratten

De bierverkoop blijft uitsluitend gericht op particuliere klanten. Omdat het al zo lang geleden is dat nog bier kon worden afgehaald, zullen liefhebbers van Trappist Westvleteren via de webshop tijdelijk drie kratten kunnen aankopen in plaats van twee. Wie dat wenst, kan dus nu een krat van elk van de drie Trappist Westvleteren-bieren in één keer aankopen. Van eenzelfde bier kunnen maximaal twee kratten worden aangekocht. Zolang de voorraad strekt uiteraard.

(lees verder onder de foto)

De trappistenbieren van Westvleteren zijn zeer gegeerd. Om aan zo veel mogelijk mensen de kans te geven om van Trappist Westvleteren te genieten, hebben de monniken in de webshop een ‘slimme’ wachtkamer laten inbouwen. Hierdoor krijgen consumenten die geruime tijd terug of nog nooit een bestelling geplaatst hebben, voorrang op particulieren die recenter een krat besteld hebben.

Bijzondere maatregelen

De bestellingen dienen afgehaald te worden aan het verkoopcentrum van de Abdij. Men dient echter rekening te houden met een aantal veiligheidsregels in het belang van de gezondheid van zowel medewerkers als klanten. De aanwijzingen van de medewerkers van de Abdij dienen strikt opgevolgd te worden. Zo is het niet toegelaten om het voertuig te verlaten, wanneer de klant in de wachtrij staat. De sociale afstandsregels moeten namelijk te allen tijde gerespecteerd worden. Alle betalingen gebeuren elektronisch.