Afgelopen weekend werd in Brugge een eigen stadsversie van Monopoly gelanceerd. Ondertussen is de eerste versie ook al opgedoken op ... tweedehands.be.

Het spel is iets behoorlijk unieks want er zijn maar 2.000 exemplaren van te koop. Maar toch is er dus al één koper niet meer zo overtuigd dat hij het spel per sé wil hebben. Nieuwprijs van het spel is €50. Wie een koopje wil doen, kan dus op tweedehands.be terecht. Daar vind je het spel voor €45.

