Op de E403 in de richting van Kortrijk staat ter hoogte van Torhout een vrachtwagen in schaar. Het is ondertussen aanschuiven vanaf Waardamme.

De file is wel 15 kilometer lang, het verkeer gaat stapvoets vooruit aan een snelheid van 15 km per uur. Momenteel is het ongeveer 40 minuten filerijden. De vrachtwagen ging aan het slippen en botste tegen de vangrails waarna het voertuig in schaar over beide rijstroken kwam te staan.