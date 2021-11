Monument voor burgerslachtoffers van hedendaagse conflicten onthuld

In Ieper is donderdag, niet toevallig op Wapenstilstand, het "Monument voor de onbekende burger" onthuld. Het vormt een eerbetoon aan de vele burgerslachtoffers van hedendaagse conflicten.

"We willen zo ook bombardementen in bevolkte gebieden aan de kaak stellen", klinkt het bij Handicap International.

"In de Eerste Wereldoorlog waren ongeveer 15 procent van alle slachtoffers burgers", zo stelt Handicap International. "In de Tweede Wereldoorlog was dat al 50 procent en anno 2021 zijn 90 procent van alle slachtoffers van bombardementen in bevolkte gebieden burgers."

Ter herdenking van die slachtoffers heeft de organisatie een monument ontworpen. De grijze plaat in het Le Toucquetpark herinnert voorbijgangers eraan dat elke 24 minuten een burger gewond geraakt of wordt gedood door een bom of explosief wapen.

"Dringend oplossing nodig"

Handicap International en andere organisaties roepen ook de Belgische regering op om in actie te komen. "Met deze ceremonie willen we de internationale gemeenschap herinneren aan de dringende noodzaak om een politieke oplossing te vinden voor dit grote humanitaire probleem", klinkt het. "De gruwelen in Syrië, Jemen, Irak, Oekraïne, Libië, Nagorno-Karabach en de Tigray-regio in Ethiopië dwingen ons om na te denken over de methoden die legers gebruikt om burgers te beschermen", concludeert Erwin Telemans, algemeen directeur van Handicap International. "Daarom willen we dat de overheid een internationale politieke verklaring tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden goedkeurt."