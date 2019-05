De nieuwe aanwinst is vandaag opgehaald in het beeldenpark van de kunstenaar in Melle. Want het moest daar weg, omdat Delvoye geen vergunning had voor de betonnen sokkel onder het kunstwerk. Flatbed Trailer is een gotische versie van een vrachtwagen met aanhangwagen. Het zal op de Middelkerkse Zeedijk prijken naast een ander werk van Delvoye, Caterpillar 5, één van de blikvangers van de voorbije Beaufort edities.