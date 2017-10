Monumentenwacht waakt over de instandhouding van waardevol cultureel erfgoed. In onze provincie inspecteert het zo’n 1.000 beschermde gebouwen. De inspectie gebeurt ook in kerktorens en belforten. Hiervoor zijn er ook monumentenwachters die de klimtechnieken goed beheersen.

Op deze 25ste verjaardag krijgen bezoekers een rondleiding in historische gebouwen. Naast het Provinciaal Hof zijn er ook rondleidingen in het stadhuis of in het Belfort. Daar voerden de monumentenwachters vorige maand nog inspecties uit. Met de inspecties worden zware problemen vermeden