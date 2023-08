In Het Zwin Natuurpark staat heel wat lamsoor in bloei. Op enkele plaatsen zie je een paars bloementapijt.

Lamsoor ofwel 'zwinneblomme' bloeit één keer per jaar. De plant kan goed tegen zout water en kan dus perfect overleven in de Zwinvlakte. Jaren geleden was er bijna geen lamsoor te vinden maar de jongste jaren is de plant weer steeds vaker te zien. Als je de plant in bloei wil zien, wacht je best niet te lang meer.