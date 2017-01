Mooie timelapse van vervoer nieuwe Leiebrug

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de Leiewerken in Wervik. De nieuwe Leiebrug wordt volgende maand geïnstalleerd. Volgens de huidige planning gaat de nieuwe brug eind mei 2017 opnieuw open voor het verkeer.

Eind vorig jaar al werden de brugonderdelen getransporteerd op een ponton vanuit een staalatelier in Gent naar Wervik, over de Leie. Het transport van deze brug nam enkel dagen in beslag. Na aankomst in Wervik werden de brugonderdelen vervolgens van het ponton gelift en aan land gebracht. De onderdelen worden daar momenteel gemonteerd en aan elkaar gelast. De brug krijgt ook nog een beschermende verflaag.

Waterwegen en Zeekanaal maakte een mooie timelapse video van het spectaculaire transport.