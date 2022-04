Mooimakers ruimen zwerfvuil op meer dan duizend West-Vlaamse plekken

In heel Vlaanderen registreerden zwerfvuilvrijwilligers, of zogenaamde Mooimakers, al bijna 4.500 opruimgebieden. Daarmee engageren ze zich om het zwerfvuil regelmatig op te ruimen. Kortrijk is koploper met 113 gebieden.

Overtreders van zwerfvuil beboeten is moeilijk. Daarom zet de Vlaamse Overheid al jaren in op sensibilisering. “In elke gemeente zijn zwerfvuilvrijwilligers van goudwaarde. Het is zo jammer dat ze dit moeten doen, maar het is ongelooflijk belangrijk”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die de cijfers opvroeg bij minister Demir (N-VA).

"Statiegeld uiteindelijke oplossing"

Vorig jaar zijn er in Vlaanderen 4.409 opruimgebieden geregistreerd, waarvan 25 procent in West-Vlaanderen. “Maar eigenlijk is het resultaat soms van korte duur”, zegt Warnez. “De ene dag ruim je op, de volgende dag kunnen er al opnieuw blikjes liggen."

Naast het sensibiliseren, is Brecht Warnez voorstander van statiegeld op blikjes en plastic flesjes.