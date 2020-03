Moord Ingelmunster: verdachte blijft in de cel

De man van 43 die is opgepakt voor de moord op zijn partner in Ingelmunster, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist.

De man bekende afgelopen weekend dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag zijn vriend (53) om het leven bracht bij hen thuis in Ingelmunster. Wat er precies is gebeurd blijft voorlopig onduidelijk, maar buren hoorden 's nachts wel lawaai, mogelijk een woordenwisseling. Het koppel was die avond nog gaan stappen in de buurt, en 's nachts thuisgekomen. Daar moet het dan zijn foutgelopen. (lees verder onder de video)