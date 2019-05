Moord Julie: verdachte pleegde misdrijf in Westrozebeke

De man die verslaafd is aan drugs, heeft een zwaar gerechtelijk verleden. Hij is al twee keer veroordeeld voor verkrachting.

Vluchtmisdrijf in Westrozebeke

De moordverdachte stond ook al voor de rechter voor diefstallen, inbraken en inbraakpogingen maar ook voor verschillende verkeersinbreuken, zoals een vluchtmisdrijf in Westrozebeke, schrijft de krant.

Herkend op camerabeelden

In het Albertkanaal in Antwerpen is gisteren het lichaam gevonden van Julie die sinds zaterdag vermist was na een fietstocht. De verdachte is opgepakt in Leuven nadat de politie een opsporingsbericht had verspreid. De man is gefilmd in de buurt van het kanaal. Hij had het fietsmandje van Julie bij.