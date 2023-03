Moord Koewacht: verdachte zou vriend met gokverslaving zijn

Er zijn meer gegevens bekend over de moord op de vrouw uit Oostende van wie het lichaam in het Nederlandse Koewacht is gevonden.

Volgens sommige media is de hoofdverdachte opgepakt op een luchthaven in Duitsland maar het parket wil dat voorlopig niet bevestigen. De jonge vader met een gokverslaving zou een relatie hebben gehad met het slachtoffer.

Afgelopen weekend is het lichaam van de vrouw in het Nederlandse Koewacht gevonden. De politie hadden al snel een man in het vizier die een goede band had met het slachtoffer. De dader is geen onbekende voor het gerecht en is al eerder veroordeeld voor kleinere, criminele feiten. Bij één veroordeling verklaarde de man dat hij een gokverslaving heeft. De verdachte verblijft momenteel in een Duitse cel.

