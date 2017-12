Moord Middelkerke: vijf verdachten aangehouden

De politie van Middelkerke onderwierp woensdagnacht rond 2 uur in de Spermaliestraat een verdacht voertuig met drie inzittenden aan een controle. Daarbij werd een levenloos lichaam ontdekt in de koffer van de wagen. Het slachtoffer, een man uit Oostende, vertoonde heel zware verwondingen ter hoogte van de hals. Het lichaam was ook op andere plaatsen verminkt. "De omstandigheden van de dood waren bijzonder gruwelijk en gewelddadig", aldus procureur Céline D'havé. Over het motief voor de feiten bestaat nog veel onduidelijkheid.

Op een camping in de buurt werden nog twee verdachten opgepakt. Zij werden net als de drie inzittenden van de wagen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De bestuurster en een passagier beweren dat ze op vraag van de andere verdachten vanuit Namen naar Middelkerke kwamen om 'een probleem op te lossen'. Wellicht zijn zij dus enkel aangehouden voor lijkverberging. De drie hoofdverdachten zijn Walen die al een hele tijd in Middelkerke wonen. In de entourage van de verdachten werden nog vier mensen gearresteerd, maar zij werden ondertussen vrijgelaten. Dinsdag moeten de vijf verdachten in Brugge voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

