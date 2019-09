Pol M. (45) die afgelopen weekend zijn vrouw van 37 doodde in de slaapkamer van hun woning in Oekene, is door de onderzoeksrechter aangehouden.

De veertiger begrijpt niet wat hem bezielde. Dat zegt zijn advocaat. De man had zelf wel al langer zelfmoordgedachten. En er waren al enkele maanden spanningen in het huwelijk, maar of dat de aanleiding is voor het drama, is niet helemaal duidelijk. De man verscheen vanochtend voor de onderzoeksrechter in Kortrijk en hij is aangehouden. Vrijdag komt hij voor de raadkamer.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be

