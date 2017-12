Moord op huisarts: oproeping 3 getuigen

Het dossier van de moord op huisarts Patrik Roelandt in Ingelmunster is dinsdag op de correctionele rechtbank van Kortrijk ingeleid. De burgerlijke partijen vroegen de oproeping van drie getuigen: de twee ex-partners van de dader en de wetsgeneesheer.

Op 1 december 2015 werd dokter Patrik Roelandt omgebracht tijdens een huisbezoek bij zijn patiënt D.S. (57) in de Rozestraat in Ingelmunster. De vijftiger viel zijn dokter aan met een mes en diende hem een fatale messteek toe in de hals. Kort daarvoor was hij in het kader van een drugsonderzoek vrijgelaten onder voorwaarden.

In dat dossier kreeg de man ondertussen al een celstraf van tien maanden. In maart van dit jaar veroordeelde de rechtbank hem ook tot zes maanden voor verboden wapenbezit. Die dossiers zullen gevoegd worden. Volgens de advocaten van de nabestaanden zijn ze namelijk belangrijk om de waarheid te weten te komen. "Na een inval in de woning op 16 november 2015 zou hij tegen omringende bewoners hebben gezegd 'Wie nog in mijn woning zal binnen komen, komt niet meer buiten'. Dat kan een motief zijn en is dus zeker belangrijk", zei meester Kristiaan Vandenbussche.

De advocaten van de nabestaanden willen ook graag de twee ex-partners van D.S. en de wetsdokter die de inwendige en uitwendige schouwing deed, oproepen. Hij stelde onder meer letsels vast aan het oor van het slachtoffer. Die zouden te wijten zijn aan een val, maar volgens Vandenbussche kan het ook een gevolg zijn van een manipulatie. "Met de bedoeling om de fatale messteek precies tussen de eerste en de tweede wervel toe te brengen."

D.S. wilde zelf aanwezig zijn tijdens de inleiding, maar kon niet worden overgebracht door ziekte en een staking bij het overbrengingsteam van het veiligheidskorps. "Een spijtige zaak. Mijn cliënt verblijft normaal in Brugge en werd vorige week al overgebracht naar Ieper om het transport praktischer te maken", aldus zijn advocate Mieke Byttebier, die hem vertegenwoordigde in zijn afwezigheid.

In een tussenvonnis doet de rechtbank op 13 december uitspraak welke getuigen kunnen worden opgeroepen. De pleidooien vinden plaats op 28 februari.