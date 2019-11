Moord: reconstructie in Aalbeke, familie slachtoffer bijzonder boos

In Aalbeke is de reconstructie van de moord op een vrouw in Wevelgem gestart. Haar ex bracht haar om het leven met een mes. Tijdens de reconstructie liep de spanning hoog op. De familie van het slachtoffer is enorm boos op politie en justitie.

De familie van het slachtoffer laat weten dat ze dit zagen aankomen en dat er niks is gebeurd, volgens de moeder Caroline Deman is de onmacht immens.

VERMOORD TIJDENS AFSPRAAK

De moord gebeurde dinsdag in de buurt van een groot houtimportbedrijf in Aalbeke. Een vrouw van 36 werd er met een mes om het leven gebracht door haar ex. Dat blijkt ondermeer uit de verklaring van een getuige. Het koppel dat in Heule woonde, was sinds deze zomer na elf jaar uit elkaar, maar had nog eens afgesproken. Zij woonde nu bij haar moeder in Wevelgem, hij weer even bij zijn ouders in Marke. Na de moord reed de man met het lichaam door naar de woning van haar moeder in Wevelgem. Uiteindelijk heeft hij de wagen met bloedsporen achtergelaten op een carpoolparking in Deerlijk. De man belde zelf naar zijn advocaat en ging zich dan aangeven. Een reconstructie moet nu meer duidelijkheid brengen.

In Aalbeke is de reconstructie van de moord op een vrouw uit Wevelgem gestart. Haar ex bracht haar hier om het leven met een mes. De wedersamenstelling moet de precieze omstandigheden van de feiten aan het licht brengen ⁦@FocusWTV⁩ pic.twitter.com/ZGM1yrcEIs — Ken Pieters (@KenPieters) November 7, 2019

Bekijk ook: