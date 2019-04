Moord Sofie Muylle: onderzoek in laatste fase

In de zaak rond de dood van Sofie Muylle heeft de Brugse raadkamer de aanhouding van de Roemeense verdachte met twee maanden verlengd. Het onderzoek naar de feiten is ondertussen bijna afgerond.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari 2017 om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras aan de Zeedijk. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter bleek dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het echter onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Op 26 juni 2017 werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Het DNA van de verdachte werd aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, maar C. blijft ontkennen dat hij de vrouw vermoordde. Uit een rapport van de gerechtsdeskundigen leidt de verdediging af dat er van een moord mogelijk zelfs helemaal geen sprake is.

Verkrachting en foltering

Alexandru C. werd in de loop van het onderzoek ook aangehouden voor verkrachting, foltering en aanranding, telkens met de dood tot gevolg. Als de verdachte op een assisenproces vrijuit zou gaan voor moord, hangt hem voor die feiten nog steeds 30 jaar opsluiting boven het hoofd. Voor een correctionele rechtbank zou hij daarvoor tot 20 jaar cel riskeren.

Het moraliteitsonderzoek is afgerond, waardoor het eigenlijk enkel nog wachten is op de bevindingen van de gerechtspsychiaters. Het proces zal in principe ten vroegste in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

