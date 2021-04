Moord Tielt: "Games als oorzaak is veel te eenvoudig"

En dus laait het debat weer op of er een verband is tussen een brutale daad als deze moord en virtueel geweld in games. "Maar die link is er niet", zeggen specialisten.

Wij vroegen deskundige uitleg aan Klinisch Psycholoog Bavo Vroman. Hij heeft met GameChangers een praktijk voor mensen met een gameverslaving.

Verband tussen games & geweld?

Zo is er bijvoorbeeld het razend populaire spel Fortnite. Verschillende spelers worden samen op één eiland gedropt. Het doel is om als laatste te overleven door anderen uit te schakelen. Wie in dit spel wil scoren moet dus virtueel geweld gebruiken. Maar is er ook een link tussen gamen en geweld in de echte wereld?

"Iedereen kent het voorbeeld van Hans Van Themsche of bepaalde schietpartijen in Amerika en van daaruit is er heel veel onderzoek gestart naar de link tussen het spelen van videogames en gewelddaden", zegt Bavo Vroman, klinisch psycholoog bij GameChangers.

"Dat is nu al een tiental jaar bezig en daar hebben ze geconcludeerd dat er geen is tussen het spelen van videogames en gewelddaden".

"Altijd andere factoren"

De verdachte is een gamer en zou volgens de krant wel eens willen weten hoe het voelde om iemand in het echte leven neer te steken. Maar games als enige oorzaak hiervoor aanduiden is veel te eenvoudig.

"Je zou kunnen zeggen van ze halen hun inspiratie uit een game maar een game is nooit voldoende, is nooit de oorzaak van zo’n gewelddaad. Er zijn altijd veel meer factoren aanwezig vooraleer iemand overgaat naar zo’n acties".

Gamen ook voordelen

Daarnaast zijn er uiteraard ook heel wat positieve aspecten aan videospelletjes. Bovendien speelt in deze tijden één op de twee Belgen wel eens een videogame.

"Het is nu corona, we hebben nu gezien dat heel veel mensen hun toevlucht hebben gezocht naar vrienden en familie in games. Daarnaast heb je ook voordelen zoals teamverband, oog-hand coördinatie, reflexen, creativiteit ook taalontwikkeling doordat je praat met anderen", zegt de psycholoog.

