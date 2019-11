Moord: vrouw doodgestoken in Aalbeke tijdens afspraak

De moord gisterenochtend op een vrouw van 36 jaar gebeurde in Aalbeke en niet in Wevelgem of op een carpoolparking in Deerlijk. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen en is intussen ook bevestigd door de advocaat van de dader.

De man van 39 jaar die tijdelijk in Marke woonde heeft vanochtend voor de onderzoeksrechter de moord bekend. Hij is aangehouden en komt vrijdag voor de raadkamer.

Vermoord tijdens afspraak

De moord gebeurde in de buurt van een groot houtimportbedrijf in Aalbeke. Gisterenmorgen iets voor acht uur is de vrouw van 36 met een mes daar om het leven gebracht door haar ex. Dat blijkt ondermeer uit de verklaring van een getuige. Het koppel dat in Heule woonde was sinds deze zomer na elf jaar uit elkaar, maar hadden gisterenmorgen afgesproken. Zij woonde nu bij haar moeder in Wevelgem, hij weer even bij zijn ouders in Marke. Na de moord reed de man met het lichaam door naar de woning van haar moeder in Wevelgem. Uiteindelijk heeft hij de wagen met bloedsporen achtergelaten op een carpoolparking in Deerlijk.

Vanochtend is hij voor de onderzoekrechter verschenen. "Hij heeft bekentenissen afgelegd en de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden wegens de ten laste legging moord. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer die zal oordelen over zijn verdere aanhouding," zegt Tom Janssens van het parket West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.

Over de plaats en de omstandigheden wil het parket niets kwijt. "Het enige wat ik kan zeggen is dat de moord niet gebeurd is op de plaats waar het lichaam is gevonden."

Morgen reconstructie

Sinds de breuk zou de man die al een strafblad heeft, haar belaagd hebben. "Er waren inderdaad al een aantal klachten tegen hem en dat in de maanden waarin ze uit elkaar waren, juli en augustus van dit jaar", zegt het parket.

De dader voerde het lichaam van zijn ex met haar wagen naar het huis van de moeder in de Nachtegaalstraat in Wevelgem. Hij belde zelf naar zijn advocaat en ging zich dan aangeven. Een reconstructie morgen moet nog meer duidelijkheid brengen.

