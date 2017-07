Moordenaar even vrij door blunder

Die vergissing op de griffie is volgens het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge rechtgezet door hem opnieuw te laten aanhouden voor andere feiten. Oliver B. was volgens zijn advocate enkele minuten op vrije voeten.

Op 7 maart werd Norbert Bocher (49) rond 21.30 uur door een groep mountainbikers zwaargewond aangetroffen langs een jaagpad in Zeebrugge. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotwonde in het hoofd. Enkele uren later werd na een woningbrand in Blankenberge het verkoolde lichaam van Renate Bolte (71) ontdekt. Haar zoon Oliver bekende twee dagen later beide moorden.

De aanhouding van de verdachte werd op 9 mei door de raadkamer in Brugge voor twee maanden verlengd. Daardoor moest hij dus ten laatste vorige vrijdag opnieuw voor de raadkamer verschijnen. Het parket bevestigt dat dit door een fout op de griffie niet gebeurde, maar het is niet duidelijk wat er precies fout liep. Tot iets meer dan een jaar geleden kon de aanhouding van moordverdachten nog voor drie maanden verlengd worden, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor deze vergissing.

Verdediging meldt vergissing zelf

De verdediging zou de griffie maandag zelf attent gemaakt hebben op de vergissing. Volgens meester Olivia Delille was haar cliënt die namiddag enkele minuten op vrije voeten, maar werd hij terug opgepakt door de politie. Het parket meldt dat Bolte inderdaad opnieuw is aangehouden op verdenking van een inbreuk op de wapenwetgeving. Dat was alleen maar mogelijk omdat hij voor die kwalificatie nog niet vervolgd werd.

Door de nieuwe aanhouding verschijnt de verdachte vrijdagochtend alsnog voor de raadkamer. Dan zal beslist worden of hij een maand langer in de cel moet blijven. Zijn advocate zal wellicht een procedurefout inroepen, omdat het verboden wapenbezit volgens de verdediging wel al deel uitmaakte van de vordering tot aanhouding in het moorddossier.