Moordenaar Jill blijft aangehouden: "Weer een koppel"

De man die dinsdag zijn ex Jill Himpe doodstak in Aalbeke, blijft aangehouden, zoals verwacht. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk vanmorgen beslist. Volgens de advocaat was het koppel sinds kort weer samen.

De man is vanmorgen niet zelf verschenen voor de raadkamer in Kortrijk. "Een vraag voor vrijlating was toch niet aan de orde", zegt zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. "De man is erg onder de indruk na de reconstructie van gisteren".

"Weer een koppel"

"Er is nog veel onduidelijkheid over de zaak", zegt de advocaat. "Als de gsm wordt uitgelezen, zullen de onderzoekers zien dat ze weer een koppel waren. De avond voor de feiten liepen ze nog hand in hand over de markt in Kortrijk na een bezoek aan een restaurant. Een getuige zal daarover worden ondervraagd".

De man van 39 vermoordde de vrouw dinsdagochtend in haar wagen en dat langs een drukke gewestweg in Aalbeke. Het zou om een volledig uit de hand gelopen discussie gaan. Nadien ging hij het lichaam in het huis van haar moeder leggen waar zij opnieuw woonde. Gisteren al vond de reconstructie plaats. Volgens de man lag het mes in de auto en gebruikte zij het in de keuken.

Morgen is er de afscheidsplechtigheid voor het slachtoffer Jill in Sint-Eloois-Winkel.

