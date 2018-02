Moordenaar met dubbelleven terug in het land

De man zit in de gevangenis van Sint-Gillis. De Albanees werd in 2015 in het West-Vlaamse Ge­luwe gevat. Hij werd gezocht voor de moord op een 20-jarige prostituee in Italië, maar bleek samen te wonen met zijn vrouw en drie kinderen. De bende van S. had haar in 2000 ontvoerd, dagenlang gemarteld en uiteindelijk gewurgd. Zijn vrouw en kinderen in ons land ­wisten niets van zijn verleden. De man werd in ­Italië berecht en zijn straf werd vastgelegd op zeventien jaar cel. De rest van die straf mag hij nu in ons land uitzitten. Een opluchting voor zijn vrouw, die hem nooit liet vallen.