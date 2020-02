Moordenaarskoppel in Brugse gevangenis

Wellicht komt er in Brugge een nieuw assisenproces voor Jean-Claude Lacote en zijn ex Hilde Van Acker. Het duo staat bekend voor internationale oplichting, afrekeningen en wapen- en plutoniumhandel. Advocaat de Reuse heeft deze namiddag al overleg met Lacote, zegt hij in een interview.

23 jaar lang bleef het zogenoemde moordenaarsduo onder de radar terwijl ze internationaal geseind stonden. Maar in november 2019 liepen Lacote en Van Acker tegen de lamp in Ivoorkust in West-Afrika.

De twee werden in 2011 in Brugge bij verstek veroordeeld voor de moord op een zakenman in 1996, in de bosjes van De Haan. Marcus Mitchell was vanop enkele centimeters afgemaakt met kogels in het linkeroog en de keel. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Het assisenproces was erg spraakmakend. De twee waren toen al jaren op de vlucht. Ook de Brugse ex-politicus Pierre Chevalier kwam door het duo in opspraak omdat hij hun raadsman was geweest. Nadien werd Chevalier vrijgepleit van alle betrokkenheid, maar het gaf hem wel een flinke deuk in zijn politieke carrière.

Hilde Van Acker vroeg bij haar arrestatie in Ivoorkust meteen om naar ons land te worden overgebracht. Want ze is ernstig ziek. Ook Lacote kampt met gezondheidsproblemen. Sinds vandaag zitten beiden in de gevangenis van Brugge. Filip de Reuse uit Roeselare wordt advocaat van Jean-Claude Lacote en Kris Vyncke, advocaat in Beernem, wordt raadsman van Hilde Van Acker. Na het eerste gevangenisbezoek in Brugge moet blijken of er een nieuwe assisenzaak komt.

Bekijk ook: