Moordenaarskoppel op weg naar ons land

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevestigt dat de lokale rechtbank van Abidjan in Ivoorkust de uitlevering heeft toegestaan voor Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker.

Het koppel werd in 2011 door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman in 1996 in De Haan.

De twee bleven evenwel 23 jaar op vrije voeten leven tot ze in november gearresteerd werden. Het parket vroeg daarop onmiddellijk hun uitlevering, maar Ivoorkust levert in principe geen onderdanen uit. En de vrouw heeft de dubbele nationaliteit door haar huwelijk met Lacote.

Kanker

Vorige week raakte bekend dat de vrouw aandrong op haar uitlevering omdat ze kanker heeft. Dat zal dus gebeuren, alleen is nog niet duidelijk wanneer.

Na haar uitlevering zal Hilde Van Acker verzet aantekenen tegen haar veroordeling. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent zal dan moeten oordelen over de ontvankelijkheid van dat verzet. Als het verzet ontvankelijk verklaard wordt, zal in Brugge een nieuw assisenproces gehouden worden.

