Moordenaarskoppel opgepakt in Ivoorkust

Een Belgische koppel dat 23 jaar geleden betrokken was bij een moord op een Britse zakenman in De Haan is vandaag gearresteerd in Abidjan in Ivoorkust. De vrouw prijkte als enige Belg op de lijst van meest gezochte vrouwen van Europa. Het gaat om Hilde Vanacker, intussen 56 jaar.

Ook haar partner, Jean-Claude Lacote, is opgepakt.

Acht jaar geleden is het koppel in Brugge bij versterk veroordeeld tot levenslang, voor de moord op een Britse zakenman. Zijn lichaam werd met twee kogels teruggevonden in de duinen in De Haan. De zakenman had kort daarvoor ontdekt dat hij bedrogen was in een zakendeal met Lacote.

De twee waren jarenlang spoorloos, maar stonden sinds kort op de lijst van meest gezochte misdadigers. Dat heeft hun arrestatie allicht versneld. Ons land vraagt de uitlevering.

