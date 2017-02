Moordonderzoek: 'Faroek' levert extra getuigen op

Na de uitzending van het VTM-programma 'Faroek' dinsdag werden 8 van de 11 gezochte getuigen in het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle geïdentificeerd. De getuigen werden herkend of meldden zich spontaan bij de politie.

De oproep op televisie leverde dus nuttige informatie op die nu door de onderzoekers nog verder wordt onderzocht, zo meldt de Federale Politie.

Over de man (of mannen) met de blauwe jas, die drie keer werd(en) gezien op verschillende tijdstippen, bestaat nog steeds weinig duidelijkheid. Het blijft onzeker of het telkens om dezelfde persoon gaat. Ook over het lichtje dat op het strand gezien werd rond 7 uur ’s ochtends vlakbij de vindplaats van Sofie, zijn nog geen nieuwe tips binnengekomen.

Alle informatie blijft meer dan welkom op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.