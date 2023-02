In de zaak rond een gruwelijke moordpoging in Zwevezele bij motorclub No Surrender wil de advocaat van een van de beschuldigden de rechters wraken. Waarom is niet duidelijk.

De zaak die op 6 maart wordt gepleit, komt hierdoor in het gedrang.

In december 2018 ontvoert de motorbende een vijftiger uit Brugge naar haar clublokaal in Zwevezele. Het slachtoffer wordt er mishandeld met onder meer een bunsenbrander. Daarna dumpen ze hem halfnaakt in de vrieskou in een gracht in Moeskroen. Het ging om een afrekening. Veertien beklaagden staan terecht voor poging tot moord.

