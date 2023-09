De verdachte van een moord op een 64-jarige vrouw uit Oostende is in een andere zaak veroordeeld tot een jaar effectief voor doodsbedreigingen aan een buschauffeur.

De verdachte uit Noord-Macedonië wou vorig jaar met zijn gezin de bus nemen in Oostende. Maar omdat ze geen geldig vervoersbewijs hadden, weigerde de chauffeur te vertrekken en kwam het tot een hevige discussie. De man liep eerder al veroordelingen op en zit al in de gevangenis op verdenking van moord op een vrouw uit Oostende. Haar lichaam is ontdekt in een gracht in Koewacht, in Zeeland.

