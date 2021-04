Moordverdachte Oekene: "Ik was razend"

In tegenstelling tot vorige week herinnerde hij zich nu wel hoe hij de frustratie in de nacht van 7 op 8 september 2019 voelde opborrelen. Over de moord op zijn echtgenote legde hij echter opnieuw geen concrete verklaringen af. "Bepaalde woorden die u vrijdag gezegd hebt, hebben bij mij sommige dingen terug naar boven gebracht", klonk het. "Ik had die bewuste dag terug zo wat hoop gekregen, die dag was zo goed verlopen. En daarna terug die ontgoocheling. Op een bepaald moment moet ik toch naar beneden naar de garage gegaan zijn." De man verklaarde dat hij 'waarschijnlijk om haar te doden' met een ijzeren staaf naar boven ging. Van die feiten zelf kan hij zich naar eigen zeggen nog steeds niets herinneren.

Voorzitter Antoon Boyen vroeg meermaals welke beslissing de beschuldigde in de garage precies maakte. "Ik was op dat moment zo kwaad. Het voelde zo oneerlijk aan. Ik had zo mijn best gedaan al die maanden om haar te overtuigen van mijn goede inzet. Ik had het gevoel dat ik geen eerlijke kans had gekregen, sinds ze contact had met haar jeugdliefde Kurt."

"Ik was razend"

In de hals van het slachtoffer werden ook wurgsporen vastgesteld, maar ook dat kon de beschuldigde zich niet herinneren. De voorzitter merkte ook nog op dat het hoofdkussen van de beschuldigde gescheurd was. "Dat weet ik niet. Normaal ben ik redelijk rationeel, maar daar zijn emoties naar boven gekomen die voor mij onherkenbaar zijn. Ik was razend op dat moment. Ik weet niet hoe ik ben tekeer gegaan."

Bloedsporen

De politie van de zone RIHO kwam ter plaatse nadat de zoon van de betrokkenen een vriend van zijn ouders had verwittigd. In de slaapkamer werd het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. Het kussen op het hoofd van het slachtoffer was doordrenkt was met bloed. Een politieman getuigde dat ze de beschuldigde aantroffen op de loungezetels in zijn mancave. "Je kon onmiddellijk zien dat hij wat versuft was. Maar uiteindelijk vertelde hij dat er een drama was gebeurd en dat hij zijn vrouw had doodgeslagen rond 3.30 uur 's nachts."

Ook het labo ontdekte heel wat bloedsporen in de slaapkamer van de betrokkenen. Zo waren niet alleen beide kussens, maar ook een deel van het donsdeken in grote mate bebloed.

Lees ook: