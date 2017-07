Moordverdachte ontkent betrokkenheid

Hij blijft de feiten ook ontkennen en beweert dat zijn vriendin haar steekwonde opliep tijdens een wandeling. De vrouw overleed vorige week aan haar verwondingen. "Hij was alleen met zijn vrouw, maar zijn vrouw was gaan wandelen in het park en hij was in slaap gevallen tijdens het kijken naar de Ronde van Frankrijk", zegt zijn advocaat Herman Baron. "Zijn vrouw kwam binnen en toonde de steekwonde. Onmiddellijk heeft hij de hulpdiensten gebeld." Hoe zijn partner haar verwondingen dan wel opliep, kan de verdachte niet zeggen.

De feiten speelden zich af in hun flat in de Stationsstraat. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwonding.