Moordverdachte Oostkamp blijft aangehouden

Een jongeman van 19 uit Oostkamp blijft aangehouden op verdenking van moord. De raadkamer heeft de aanhouding met een maand verlengd. Hij verwondde vorige week vrijdag een jongen van 15 met een mes, en die overleed later aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer zou samen met verschillende anderen het huis van de verdachte binnen gedrongen zijn, gewapend met een stroomstootwapen. De verdachte, die op dat moment zijn verjaardag aan het vieren was, zou zich verdedigd hebben met een mes. Er werden 11 personen opgepakt. Die zijn intussen weer vrijgelaten, behalve de jongeman van 19, die de messteken toebracht. Zijn aanhouding is nu met een maand verlengd. Volgens verschillende bronnen gaat het om een afrekening in het drugsmilieu, maar dat ontkent de familie van het slachtoffer met klem.

