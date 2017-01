Een 42-jarige vrouw die haar man vermoordde en bijna een jaar in de diepvries in haar huis bewaarde, heeft maandag in Kortrijk acht maanden effectieve celstraf gekregen voor de verkoop van drugs.

Zij verhandelde minstens twee kilo speed en een niet nader gekende hoeveelheid cannabis.

Bij een huiszoeking in het kader van het moorddossier in Gits, werden in haar woning in Hooglede drugs gevonden. De vrouw beklende dat ze drugs verkocht om haar schulden af te betalen. Daarvoor krijgt ze dus acht maanden effectief en een boete van 6.000 euro. Er werd 2.500 euro verbeurd verklaard.