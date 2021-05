Moordverdachte zit minstens maand langer vast in gevangenis

Een 45-jarige man uit Oostende blijft minstens een maand langer in de cel op verdenking van een moordpoging in Bredene.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Lucien A. (45) vuurde op de nieuwe partner van zijn ex-vriendin en was daarna ruim vier dagen spoorloos. De verdachte drong in de nacht van 16 op 17 mei de woning in de Prinses Elisabethlaan in Bredene binnen. A. had verschillende wapens bij zich om zijn ex en haar nieuwe partner een lesje te leren. Ter plaatse vuurde de verdachte effectief op de nieuwe vriend van zijn ex-partner. Het slachtoffer werd geraakt in de schouder, maar verkeerde niet in levensgevaar. Na de feiten sloeg de verdachte op de vlucht. Daarbij zou de veertiger minstens één vuurwapen meegenomen hebben.

De man was al vier dagen voortvluchtig toen de speurders hem vrijdag in de vooravond uiteindelijk toch konden inrekenen in Gistel. Zaterdag werd de verdachte op verdenking van moordpoging aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer oordeelde vanochtend dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.