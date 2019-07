Moorsele of Moorslede: nieuwe wegwijzer in Gullegem verkeerd

Moorsele en Moorslede uit elkaar houden, het blijft een oud zeer. Sinds deze week staan er nieuwe wegwijzerborden in de industriezone van Wevelgem. Op het onderste bord staat: 'Moorslede 2 kilometer', wat in realiteit meer dan 10 kilometer verderop ligt.

Het foutje kwam aan het licht in de Facebook-groep 'Ge zit nen echte Wevelgemnaire o je'. Het is niet de eerste keer dat er verwarring optreedt rond de twee West-Vlaamse gemeenten. Moorsele is samen met Gullegem een deelgemeente van Wevelgem, terwijl de gemeente Moorslede even verderop gelegen is.

In 2013 was er bijvoorbeeld een misverstand waarbij de brandweer in de verkeerde gemeente stond om een brand te blussen. Ward Vergote, Open VLD-burgemeester van Moorslede, riep toen op om bij noodoproepen duidelijk te articuleren en geen dialect te gebruiken.