Moorslede: 4 verdachten opgepakt voor inbraken bestelwagens

In Moorslede zijn vier verdachten opgepakt voor inbraken in bestelwagens. Het gaat om twee mannen en twee vrouwen, van Bulgaarse nationaliteit.

In de nacht van zondag op maandag zag een bewoner van de Kouterweg in Moorslede dat verscheidene personen goederen in een voertuig aan het laden waren. Ze vertrokken daarna met de wagen en lieten een andere auto met Franse nummerplaat achter.

De politie van Arro Ieper kwam ter plaatse en onderzocht de achtergelaten auto. Ze vonden enkele koffers met werkmateriaal. De agenten hebben dan het voertuig discreet in de gaten gehouden en zagen inderdaad dat er opnieuw mensen tot bij de auto kwamen.

Werkmateriaal gevonden

In dit voertuig met Franse nummerplaat zaten vier mensen van Bulgaarse nationaliteit: twee mannen en twee vrouwen. Ook bij een onderzoek van dit tweede voertuig werd heel wat werkmateriaal aangetroffen. Dat materiaal kan in verband gebracht worden met drie inbraken in bestelwagens eerder die nacht in Moorslede, zegt het parket.

Eén van de verdachten komt ook in aanmerking voor een poging van diefstal met braak in een bestelwagen, eind augustus in Wevelgem. De vier verdachten werden gearresteerd en worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of zij ook in verband kunnen worden gebracht met andere feiten.