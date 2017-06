Bij openbare aanbestedingen voor wegeniswerken in Moorslede zullen de inschrijvende ondernemingen voortaan een formulier “verbintenis inachtneming minimumloon” moeten toevoegen aan hun offerte.

Inschrijvers die dit formulier niet toevoegen zullen in de gunningfase geweerd worden. Een inschrijver die de verbintenis bij zijn offerte heeft gevoegd en aan wie de opdracht vervolgens werd gegund, maar waarvan tijdens de uitvoeringsfase wordt vastgesteld dat hij de verplichting tot betaling van het toepasselijke minimumloon miskent, zal in gebreke worden gesteld. Het gemeentebestuur van Moorslede wil zo krachtdadig optreden in de strijd tegen de sociale dumping.