Staatshoofden en regeringsleiders van 9 Noordzeelanden houden morgen overleg in het havengebied van Oostende. De stad wordt geen versterkte burcht, maar de extra veiligheidsmaatregelen zullen wel gevolgen hebben voor het verkeer in en rond de stad en het openbaar vervoer.

Nu al zie je in het havengebied dat er extra veiligheid is opgebouwd. Zeker op de Oosteroever. Er worden veiligheidsperimeters ingesteld en vooral rond het Fort Napoleon, Duin en Zee en het havengebouw wordt het verkeer in de namiddag even stilgelegd.

Ook het bus- en tramverkeer zal hinder ondervinden. De kusttram blijft rijden, behalve aan de Vuurtorenwijk. Daar rijden vervangbussen.