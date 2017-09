Morgen groen licht voor stadion Club Brugge?

Het stadion komt aan de Blankenbergse Steenweg. In diezelfde beslissing komen ook de kantoorzone aan de Chartreuse en een bedrijvenzone op de Spie aan bod. Het moet het einde worden van jarenlange stilstand in dat dossier. Tenminste, als er niemand meer naar de Raad van State trekt. En ook rond de landbouwgronden moet er nog een regeling getroffen worden…

Eindelijk groen licht...

Als er groen licht komt, kan Club Brugge dan eindelijk een nieuw stadion gaan bouwen. Met 40.000 zitplaatsen, een fanshop en oefenvelden. Parkeerruimte ook, al moet later beslist worden of dat in een toren kan of niet.

... of toch nog bezwaren?

Er blijven nog enkele struikelblokken. Mobiliteit is er één van. Zo komt er allicht een brug voor vertrekkende supporters richting E40 na de match. En er moet nog een regeling worden getroffen rond de landbouwgronden in de buurt.

Maar als er morgen groen licht komt van de Vlaamse regering, zal er vooral weerklinken dat er eindelijk een grote stap gezet is.

