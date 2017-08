Morgen grote dag A11

Maar wie morgenochtend al het nieuwe traject wil uittesten is er aan voor de moeite. De openstelling gebeurt in fases en zal de hele dag in beslag zal nemen. Het is dus afwachten wanneer het traject echt helemaal opent.

Dirk Vanhuysse, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen: “In zeven minuten rijden van de expresweg rond Brugge aan de Blauwe toren naar de N49-snelweg tussen Knokke-Heist en Antwerpen zit er de eerste weken nog niet in. Morgen en de komende dagen vragen we alle nieuwe snelweggebruikers om zeer alert te zijn omdat niemand het traject al goed kent. Toch zal het hier snel heel druk worden, want het gaat om een belangrijke verbindingsweg. Er is zeventien jaar over nagedacht en morgen is het een feit.”