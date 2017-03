Morgen grote verkeershinder in Ieper door koers

In Ieper wordt alles in gereedheid gebracht voor Gent-Wevelgem van morgen. Want dat betekent voor Ieper niet één maar zeven koersen.

Met doortocht, start of aankomst in Ieper of Boezinge. Deelgemeente Boezinge wordt hét centrum van drie wedstrijden voor dames: Gent-Wevelgem voor dames elite, Nation Cup Juniores dames en Nieuwelingen Dames.Ieper is de draaischijf voor de Kattenkoers, Katjeskoers en Grote Prijs André Noyelle. Met als kers op de taart: de doortocht van Gent-Wevelgem voor elite renners.



Op de Grote Markt staan er VIP-tenten opgesteld en zijn er grote schermen voor iedereen die er de koers wil volgen. De renners gaan de kleedkamers en de douches van het Ieperse sportcentrum gebruiken. De sporthallen en zwembad blijven open voor Ieperse sporters, maar parkeren doen de sporters op de grote parking van de firma Picanol aan de Steverlyncklaan.

Zo’n groot evenement met zeven wielerwedstrijden op één dag heeft morgen ook een grote impact op de verkeerscirculatie in en rond Ieper. Er zijn in de stad zones met de hele dag een totaal verkeerverbod of een totaal parkeerverbod, ook straten met eenrichtingsverkeer of straten waar het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven wordt. Kortom, het zal niet eenvoudig zijn om morgen met de wagen in of door Ieper te rijden.