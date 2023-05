Morgen hinder verwacht bij De Lijn door nationale actiedag

De vakbonden houden komende maandag een nationale betoging in Brussel. De nationale actiedag is over alle sectoren heen. De vakbonden betogen tegen praktijken van sociale dumping en de zware aanvallen op het stakingsrecht.

De betoging gaat door in Brussel. De sociale onrust bij winkelketen Delhaize is de aanleiding van de nationale actiedag van ACV, ACLVB en ABVV. Ook bij Aldi, Colruyt en Lidl is er een grote ongerustheid bij het personeel over de toekomstplannen van de directies.

Alle sectoren

De betoging stond eerst gepland op 10 mei en specifiek in het teken van de retailsector. Morgen wordt er voor alle sectoren betoogd tegen het verlagen van de loons- en arbeidsvoorwaarden.

De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn blikt al vooruit op de te verwachten hinder voor de reizigers. Bij De Lijn zal globaal genomen 55 procent van alle ritten gereden worden. De hele dag zal er hinder zijn in heel Vlaanderen voor zowel de bus als de tram. Reizigers krijgen de raad om online na te kijken of hun rit wordt uitgevoerd.

De treinen zullen wel gewoon rijden. De NMBS heeft namelijk geen stakingsaanzegging ontvangen. De spoorwegmaatschappij waarschuwt wel voor mogelijke storingen doordat er veel reizigers verwacht worden op de treinen.