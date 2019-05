Morgen rijdt de kusttram tussen Lombardsijde en Nieuwpoort niet meer op het huidige tracé. De kusttram zal voortaan de kustbaan blijven volgen, wat vooral veiliger en korter is.

Door het nieuwe traject wordt Lombardsijde dus tramvrij. Voor de bewoners zijn er twee nieuws tramhaltes op wandelafstand voorzien, maar toch blijft er voornamelijk kritiek weerklinken.

In Lombardsijde rijden ook nog twee streekbussen. Er wordt gekeken om de frequentie ervan te verhogen, maar daar is lang nog geen uitsluitsel over.

