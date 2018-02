Morgen staking bij Carrefour in Sint-Kruis

De actie vloeit voort uit de herstructurering bij Carrefour en de plannen van de directie om de hypermarkt in Sint-Kruis Brugge om te vormen tot een 'Carrefour Market'. De winkel in Brugge zou een stuk kleiner worden, en 28 werknemers dreigen hun job te verliezen.

Johan Lippens (LBC-NVK): “De werknemers in Sint-Kruis Brugge zijn bovendien gechoqueerd nu ze hebben ontdekt dat Carrefour België een flinke som heeft gepompt in de vestiging bij B-park Brugge, een franchisewinkel. Deze winkel kreeg het geld als compensatie voor 'het commercieel nadeel'.

De woordvoerder voor Carrefour, Baptiste van Outryve, reageert via Twitter op de aangekondigde actie.

@Coopman_Bart Onbegrijpelijk dat men n actie verdedigt door n winkel zwart te maken met de melding dat het "met structureel verlies draait", terwijl in antwoord 250 v/d OR van maandag staat: "Ter informatie vermelden we dat deze hypermarkt rendabel is." https://t.co/6wxvQ826y1

— Baptiste van Outryve (@baptistevod) 27 februari 2018