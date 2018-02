Morgen staking bij De Lijn gepland

Wie morgen voor zijn verplaatsing op bussen of trams van De Lijn rekent, zou wel eens voor een onaangename verrassing kunnen staan, want dan is een stakingsactie gepland van de vakbonden.

Ze protesteren daarmee tegen de reorganisatieplannen van de openbare vervoersmaatschappij die van plan is om te snoeien in het aantal management- en bediendefuncties. Voorlopig is het nog koffiedik kijken waar de staking het meest voelbaar zal zijn. De Lijn zelf raadt reizigers aan uit te kijken naar een alternatief.

Carla Tavernier, De Lijn West-Vlaanderen: "We betreuren de actie, en verwachten dat die een grote impact zal hebben op de dienstverlening. Waar het zwaartepunt van de actie bij ons zal liggen is voorlopig niet in te schatten. Het is zo dat wij de mensen via de gebruikelijke communicatiekanalen willen informeren. Vooral via onze website. Die zal beschikbaar zijn vanaf morgen 7 uur."