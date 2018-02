Morgen staking bij onder andere het spoor

Hierdoor zal het openbaar vervoer vermoedelijk worden verstoord. Daar gaat de 24-urenstaking vanaf vanavond om 22 uur al in. Maar ook in ziekenhuizen, scholen en in andere overheidsinstellingen kan er hinder zijn.

Het ACOD protesteert tegen de pensioenplannen van de regering. Vooral over het statuut van de zware beroepen is er nog heel wat onduidelijkheid. Wie een zwaar beroep heeft, mag vroeger met pensioen maar niemand kent de voorwaarden. De criteria zijn onduidelijk en ook ziekte of zwangerschap zouden niet meetellen.

Rik Capelle, ACOD:"Er is een manifestatie in Brugge. En er zijn ook enkele piketten zoals aan de gevangenissen, het OCMW van Brugge, en ook in Waregem. Er zal hinder zijn bij de post en het openbaar vervoer maar ik denk dat dit tot een minimum zal beperkt worden."

Ziekenhuis

We gingen ook even polsen in het ocmw-ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge. Verpleegkundigen komen in aanmerking om het statuut van zwaar beroep te krijgen waarbij een vroeger pensioen mogelijk is. Voor spoedverpleegkundige Alexander Haesaert zou dat kunnen op de leeftijd van 62 jaar maar heel zeker is hij dat nog niet. De criteria liggen nog niet vast en ook het voorziene budget is te krap.

De onzekerheid weegt terwijl de werkdruk steeds toeneemt. “Ik denk dat het de algemene tendens is in ziekenhuizen dat er steeds meer moet gepresteerd worden met minder mensen. Ik ga morgen zeker staken. Ik had de vroege dienst en nu moeten de collega’s die overnemen. Maar ik doe het voor het goeie doel.”