Morgen start Tournée Minérale

Morgen start de campagne 'Tournée Minérale' van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs en Stichting tegen Kanker.

Bedoeling is dat mensen zich door die onthouding bewust worden van hun alcoholgebruik. Volgens Tania en Geert uit Avelgem zullen velen schrikken hoe lastig het is. Zij weten maar al te goed hoe verslavend alcohol kan zijn. Zo’n 8 jaar lang dronk het koppel stevig door. Hun getuigenis zie je vanavond in ons nieuws, vanaf 18 uur.

Een dag voor het begin van 'Tournée Minerale' hebben al meer dan 97.000 Belgen aangegeven dat ze het in februari zonder alcohol zullen stellen.