Zo willen ze tonen dat ze meeleven met de familie. De vrienden leven tussen hoop en vrees, maar beseffen ook dat de kans dat het koppel levend wordt teruggevonden zeer klein is.

Stéphanie Van Den Heuvel: "We willen tonen aan de familie, aan zijn zoontje en aan haar kinderen en familie hoeveel mensen er afzien. We willen tonen dat we Kurt graag gezien hebben en nog graag zien. We zijn nog niks zeker."

Lees ook: