Morgen weer treinen tussen Lichtervelde en Diksmuide

De hele dag en ook gisteren zijn de sporen op het traject getest. Eerst door een speciale locomotief, daarna met een lege passagierstrein. Om halfnegen vanavond heeft Infrabel de sporen weer vrijgegeven, al rijden de eerste treinen pas terug morgenochtend.

Probleem bij locomotief van goederentrein

Maandagmiddag had de machinist van een goederentrein problemen gemeld met de spoordetectie. Infrabel nam geen risico en legde meteen alle treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide stil, in beide richtingen. De NMBS legde vervangbussen in die ook stopten in het station van Kortemark. Ook pendelaars uit De Panne, Koksijde of Veurne die naar Gent sporen, waren slachtoffer van de seinstoring.

Na twee dagen grondig en uitgebreid testen van het nieuwe seinsysteem ETCS 2 op het traject blijkt de seinstoring niet aan de infrastructuur te liggen, maar wel aan de locomotief van de goederentrein. De digitale assentellers die ervoor zorgen dat treinen niet door een rood seinlicht rijden, werken dus nog feilloos.