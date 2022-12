Morgen weer treinverkeer na ongeval in Ardooie

Het treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde kan morgen hervatten na het treinongeval van vorige week in Ardooie. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer lag er sinds vorige week dinsdagnamiddag stil na een aanrijding tussen een passagierstrein en een vrachtwagen. De materiële schade was groot maar is nu hersteld. De herstelwerken ter plaatse zijn intussen achter de rug. Vandaag worden nog de laatste testen uitgevoerd en vanavond worden de sporen ter beschikking gesteld van de NMBS om lege treinen op hun plaats te krijgen.

Woensdagmorgen kan het treinverkeer dan opnieuw opstarten.

Vier lichtgewonden

Dinsdagnamiddag werd een vrachtwagen die in panne was gevallen op een overweg in Ardooie gegrepen door een passagierstrein. Daarbij ontspoorden twee wagons en raakten vier passagiers lichtgewond. De chauffeur kon op tijd zijn vrachtwagen verlaten.

