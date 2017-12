Moskee in Bredene is "fake news"

Burgemeester Steve Vandenberghe is duidelijk dat het hier over manifeste onjuiste informatie gaat. De moskee zou volgens het hardnekkige gerucht komen in de zaal De Benne in de Nukkerstraat, maar die staat nog altijd te koop. "Deze zaal heeft overigens de bestemming feestzaal/horeca. Een bestemming die niet zo maar gewijzigd kan worden door een eventuele koper," benadrukt de Bredense burgemeester. Volgens het gemeentebestuur is er in Bredene ook helemaal geen nood aan een moskee of een islamitisch gebedshuis.